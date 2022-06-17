Токаев раскрыл китайское понимание кризиса

Президент Казахстана Токаев заявил, что в каждом кризисе есть и опасности, и возможности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) раскрыл китайское понимание кризиса. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Глава КНР Си Цзиньпин, который принял участие в форуме в видеоформате, поделился в своем выступлении китайской мудростью: «Умный человек даже в выгодном положении держит в уме возможный вред, а в положении невыгодном видит потенциальные возможности».

Комментируя речь главы КНР, Токаев напомнил, что слово «кризис» на китайском записывается с помощью двух иероглифов, первый из которых переводится как «опасность», а второй — как «возможность». «Вот так и в каждом кризисе — есть опасности, но есть и возможности. Мы должны исходить из этого», — заявил он.

Ранее лидер Казахстана заявил о масштабных политических и экономических реформах в республике. Проводимые в стране реформы, по его словам, направлены на перезагрузку государственного управления и строительство «справедливого, нового Казахстана».