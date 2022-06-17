Совладелец российского банка назвал санкции болью

Совладелец Совкомбанка Хотимский назвал санкции болью для акционеров

Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский назвал санкции болью для акционеров. Кредитная организация, попавшая под жесткие блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании, не будет платить дивиденды в течение длительного периода, рассказал он РБК.

«С точки зрения стоимости наших акций, возможного потока дивидендов нам много-много кварталов нужно будет оставлять прибыль в капитале, чтобы не останавливать органический рост банка», — заявил Хотимский. Он добавил, что санкции не угрожают возможности банка выполнять нормативы и обязательства перед клиентами.

Совкомбанк занимает девятое место в России по активам (1,99 триллиона рублей на 1 февраля). В качестве причины попадания банка под санкции Минфин США назвал его системную значимость и «деятельность в сфере финансовых услуг в России».

В начале марта Евросоюз отключил семь российских банков от международной системы платежей SWIFT — ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Кроме того, запрещается продажа, поставка, передача или экспорт банкнот евро в Россию.