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Появилось видео с пленным американским наемником на Украине

Корреспондент RT Косарев показал видео с пленным наемником из США на Украине Дрюке

Корреспондент RT Роман Косарев показал видео со сдавшимся в плен на Украине американским наемником Александром Дрюке — мужчина обратился к своей маме. Ролик появился в Telegram-канале репортера.

На видео Дрюке сказал, что надеется как можно скорее вернуться домой. Также, по словам Косарева, он передал привет своей собаке по кличке Дизель.

Видео с еще одним наемником из США, Энди Хюйном, опубликовал журналист ВГТРК Андрей Руденко. На кадрах мужчина на ломанном русском заявляет, что он «против войны». Об этом также заявлял Дрюке.

15 июня британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

Алевтина Запольская
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