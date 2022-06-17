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Советы стилиста из TikTok по пляжному этикету разозлили пользовательниц сети

Стилист Марбелья посоветовала девушкам надевать на купальник пляжное платье и разозлила их

Фото: unsplash

Стилист из TikTok Софья Марбелья призвала туристок быть скромнее на отдыхе у моря, однако ее советы по пляжному этикету разозлили пользовательниц сети. Об этом сообщает Daily Star.

Как отмечает издание, блогерша, у которой свыше двух миллионов подписчиков, порекомендовала девушкам «вести себя на пляже как леди». В частности, надевать на купальник пляжное платье, отправляясь в лобби отеля или кафе.

Марбелья также наглядно продемонстрировала поклонницам, что имела в виду: на видео она лежит на шезлонге в черном купальнике без бретелей, а затем встает и надевает желтую тунику. «Бикини — это купальник, а не пляжная одежда», — пояснила стилист.

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Публикация блогерши стала вирусной и набрала больше 2,5 миллиона просмотров. Однако многие пользовательницы не согласились с призывом эксперта. «Мы можем делать все что хотим», «Если я на пляже или курорте, то буду ходить в купальнике», «Дорогая, я хожу в спортзал специально, чтобы потом щеголять в бикини», — писали они.

Тем не менее нашлись и те, кто поддержал Марбелью. «Наконец-то хоть кто-то это сказал. Спасибо», «Абсолютно нормально прикрываться, когда идешь в ресторан или лобби. Этот совет нужен не только женщинам, но и мужчинам», — отреагировали комментаторши.

Ранее российский стилист Гоша Стил назвал неуместную для мужчин одежду на пляже. В частности, эксперт включил в список облегающие купальные костюмы, напоминающие нижнее белье.

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Ксения Жарова
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