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Путин заявил о подрыве доверия к доллару и евро

Путин в выступлении на ПМЭФ заявил о подрыве доверия к доллару и евро
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Доверие к мировым валютам, в первую очередь к американскому доллару и евро, подорвано, а причиной этого стали амбиции и устаревшие геополитические иллюзии. Об этом в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

По мнению главы государства, вместе с ними западные страны существенно ослабили такие понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности.

Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что доллары — это наркотик, на который подсадили весь мир, а отказ от наркотика — это непростая история.

В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России не будет запрета на хождение долларов и евро, однако стратегия девалютизации банков сохраняется. В свою очередь первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин призвал проводить аккуратную девалютизацию населения, чтобы не отпугнуть клиентов банков.

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Платон Щукин
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