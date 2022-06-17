Путин заявил о подрыве доверия к доллару и евро

Путин в выступлении на ПМЭФ заявил о подрыве доверия к доллару и евро

Доверие к мировым валютам, в первую очередь к американскому доллару и евро, подорвано, а причиной этого стали амбиции и устаревшие геополитические иллюзии. Об этом в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

По мнению главы государства, вместе с ними западные страны существенно ослабили такие понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности.

Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что доллары — это наркотик, на который подсадили весь мир, а отказ от наркотика — это непростая история.

В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России не будет запрета на хождение долларов и евро, однако стратегия девалютизации банков сохраняется. В свою очередь первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин призвал проводить аккуратную девалютизацию населения, чтобы не отпугнуть клиентов банков.