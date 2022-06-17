19-летняя дочь Гейтса выступила против запрета абортов снимком в бикини

Дочь миллиардера Билла Гейтса выступила против закона о запрете абортов снимком в бикини

Дочь основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса Фиби поделилась фото в откровенном наряде в знак протеста против закона о запрете абортов в ряде штатов США. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых она запечатлена на фоне серой стены в бикини белого цвета. На размещенных кадрах волосы девушки распущены, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. «Я здесь, чтобы показать, что телесная автономия — это одно из основных прав человека, которого лишены 50 процентов женщин», — написала она.

Известно, что дочь миллиардера присоединилась к движению «Мое тело — мое дело», приверженцы которого отстаивают идею личной телесной автономии и свободы выбора женщины. Таким образом Гейтс выступила против ужесточения законов об абортах.

В сентябре 2021 года в штате Техас вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Процедуру разрешается провести только в случае, если зачатие произошло в результате инцеста или изнасилования или если присутствует «чрезвычайная ситуация медицинского характера».