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19-летняя дочь Гейтса выступила против запрета абортов снимком в бикини

Дочь миллиардера Билла Гейтса выступила против закона о запрете абортов снимком в бикини

Фото: @pheebeegates

Дочь основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса Фиби поделилась фото в откровенном наряде в знак протеста против закона о запрете абортов в ряде штатов США. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых она запечатлена на фоне серой стены в бикини белого цвета. На размещенных кадрах волосы девушки распущены, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. «Я здесь, чтобы показать, что телесная автономия — это одно из основных прав человека, которого лишены 50 процентов женщин», — написала она.

Известно, что дочь миллиардера присоединилась к движению «Мое тело — мое дело», приверженцы которого отстаивают идею личной телесной автономии и свободы выбора женщины. Таким образом Гейтс выступила против ужесточения законов об абортах.

В сентябре 2021 года в штате Техас вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Процедуру разрешается провести только в случае, если зачатие произошло в результате инцеста или изнасилования или если присутствует «чрезвычайная ситуация медицинского характера».

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Майя Пономаренко
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