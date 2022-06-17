В России оценили вероятность перевода оплаты поставок нефти в рубли

Вице-премьер Новак заявил об отсутствии у России планов переводить оплату за нефть в рубли

Вице-премьер Александр Новак оценил вероятность перевода оплаты за поставки нефти в рубли, по аналогии с газом. По его словам, таких планов у России в настоящее время нет, передает РИА Новости.

«У нас в газовой отрасли один экспортер, в нефтяной отрасли у нас экспортеров много. Здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм», — подчеркнул замглавы правительства в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Новак рассказал, что большинство европейских покупателей российского газа согласились оплачивать поставки в рублях. Также вице-премьер ответил на вопрос, сможет ли Венгрия в будущем стать хабом для экспортируемого российского газа.

О намерении перевести оплату поставок российского газа в европейские страны в рубли президент Владимир Путин заявил в конце марта. Позднее правительство опубликовало схему, по которой будет происходить оплата. Согласно ей, покупатели будут открывать в Газпромбанке счета в рублях и евро, а кредитная организация самостоятельно будет закупать рубли на внутреннем рынке из средств валютных платежей за газ.

Впоследствии власти некоторых стран, а также отдельные компании отказались от исполнения этих условий, в результате чего «Газпром» прекратил поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды.

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