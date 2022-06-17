Путин вспомнил звонок Обамы насчет Украины

Путин заявил, что Обама позвонил ему в 2014 с предложением «успокоить» ситуацию на Украине

44-й президент США Барак Обама позвонил президенту России Владимиру Путину в 2014 году с предложением «успокоить» ситуацию на Украине. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вспомнил российский президент. Трансляцию мероприятия в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

Путин порассуждал о внутренней политике Украины, в том числе о смене власти в феврале 2014 года. На фоне этих событий ему первым позвонил Обама, который на тот момент был президентом США.

«Мне позвонил президент Обама. [Сказал:] "Давай сделаем так, чтобы там все успокоилось". [Я ответил] "Давай!" Через день совершили госпереворот», — вспоминает события тех дней Путин.

Ранее российский президент рассказывал, что поддерживал постоянный контакт с Бараком Обамой по ситуации вокруг Украины после начала кризиса в 2014 году.

Путин отметил, что его диалог с экс-президентом США по событиям на Украине «был не сердечным, но и совсем не конфронтационным — деловым, заинтересованным. Согласия не было. У нас разные были оценки, да и сейчас они разные», — заявил он, добавив, что «это полезный диалог». Также Путин подтвердил, что они с Обамой общались на равных, на «ты», называли друг друга «Барак и Владимир».