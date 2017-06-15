Путин рассказал об обсуждении Украины с Обамой

Российский лидер Владимир Путин поддерживал постоянный контакт с Бараком Обамой по ситуации вокруг Украины после начала кризиса в 2014 году. Об этом президент рассказал в фильме американского режиссера Оливера Стоуна, третья часть которого вышла на телеканале Showtime.

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Путин отметил, что его диалог с экс-президентом США по событиям на Украине «был не сердечным, но и совсем не конфронтационным — деловым, заинтересованным. Согласия не было. У нас разные были оценки, да и сейчас они разные», — заявил он, добавив, что «это полезный диалог».

Также Путин подтвердил, что они с Обамой общались на равных, на «ты», называли друг друга «Барак и Владимир».

Ранее Путин заявил, что Евросоюз и США поддержали силовой захват власти на Украине. Отвечая на вопрос о событиях на Украине, которые начались после решения Виктора Януковича дополнительно изучить договор об ассоциации с Евросоюзом, Путин отметил, что «именно с этого все началось. Наши партнеры в Европе и Соединенных Штатах оседлали этого коня недовольства людей и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот».

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного президенту России, состоялась 12 июня на телеканале Showtime. В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.