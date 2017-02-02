Косачев увидел сходство между Обамой и Трампом

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Москва не испытывает эйфории из-за победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает ТАСС.

«Трамп гораздо более похож на своего предшественника Барака Обаму, нежели от него отличается», — отметил Косачев. При этом он пояснил, что новый президент так же готов жестко отстаивать национальные интересы Соединенных Штатов. «Нас точно не ждет дорога, устланная розами», — сказал сенатор в ходе круглого стола в СФ.

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Кроме того, он назвал неверными утверждения западных СМИ и аналитиков о том, что в России намеренно нагнетаются антиамериканские настроения для того, чтобы отвлечь народ от насущных внутренних проблем. По мнению Косачева, «от конфронтации все устали».

«Мы все были бы точно рады, если бы по ту сторону Атлантического океана или Берингова пролива появился хотя бы прагматичный партнер, не говоря уже о доброжелательном партнере», — добавил представитель Совфеда.

Ранее в четверг директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко высказал мнение, что американская сторона в ходе телефонного разговора Путина и Трампа показала настрой на работу в интересах обеих стран. Беседа между президентами России и США состоялась вечером 28 января и продлилась около 45 минут.