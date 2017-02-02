МИД расслышал в разговоре Путина и Трампа настрой на работу без фобий

Американская сторона в ходе разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа показала настрой на работу в интересах обеих стран. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко, передает в четверг, 2 февраля, РИА Новости.

«С американской стороны ощущался настрой на совместную работу в деловой манере, без фобий, в обоюдных интересах», — сказал дипломат в ходе круглого стола в Совете Федерации. По его словам, это уже заметно по контактам с сотрудниками Трампа.

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Борисенко добавил, что беседа глав государств была «очень насыщенной по охвату тем и, главное, конструктивной и теплой по атмосфере».

Телефонный разговор между президентами России и США состоялся вечером 28 января и продлился около 45 минут.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал состоявшуюся беседу как хорошую и конструктивную в прикладном плане. Как отметили в Белом доме, «позитивный разговор» Трампа с Путиным является «важным началом развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении».