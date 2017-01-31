Песков отказался оценивать непредсказуемость Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку президенту США Дональду Трампу, политику и поведение которого ряд экспертов охарактеризовали как непредсказуемую. Его слова во вторник, 31 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В данном случае не нам давать какие-то квалификации президенту США», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов поделиться своими впечатлениями о новом американском президенте.

Представитель Кремля также подчеркнул, что предсказуемость или непредсказуемость политики Трампа является внутренним делом Америки.

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«Мы пока исходим из того настроя, который был изложен в ходе недавнего телефонного разговора [лидеров России и США], что вызывает у нас удовлетворение», — отметил Песков.

Ранее во вторник бывший сотрудник госдепартамента США Набиль Хури заявил, что дальнейшие шаги Трампа по внешней политике предугадать трудно, так как он ни с кем не консультируется по поводу своих решений и не извещает о них заранее, передает РИА Новости. «Никто не знает, что может случиться и какие мысли в голове Трампа», — сказал собеседник агентства.

30 января пресс-секретарь президента России охарактеризовал состоявшуюся беседу Путина и Трампа как хорошую и конструктивную в прикладном плане, а также позитивную «с точки зрения того, что главы государств отметили уважение как очень важный принцип двусторонних отношений».

Телефонный разговор между президентами России и США состоялся вечером 28 января и продлился около 45 минут. Как отметили в Белом доме, «позитивный разговор» Трампа с Путиным является «важным началом развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении».