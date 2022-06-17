Редкое природное явление впечатлило пользователей сети

Мужчина опубликовал на Reddit видео с облаками, похожими на цунами, и удивил пользователей

Пользователь сайта Reddit поделился видео, на котором запечатлено редкое природное явление. Менее чем за сутки пост мужчины набрал почти 100 тысяч лайков: большинство юзеров признались, что были удивлены увиденным.

В опубликованном ролике можно увидеть облака, похожие на большие волны. «У меня создалось впечатление, будто это цунами. Я никогда не наблюдал подобные облака раньше», — написал автор поста.

Под его публикацией пользователи оставили сотни комментариев. Один из юзеров заявил, что на видео валовые облака — тип облаков, которые формируются на границе атмосферных фронтов и часто сопровождаются скачками давления, ливнями и грозами.

«Это просто безумие. Отличные кадры», — написал другой пользователь. Еще один комментатор вспомнил, как столкнулся с подобным природным явлением, когда однажды ехал на машине. «Я выехал из-за поворота и ударил по тормозам (как и другие водители), потому что эти облака выглядели как огромная волна, которая вот-вот обрушится на нас. Это было невероятно», — рассказал он.

Ранее другой пользователь Reddit поделился видео с водопадом, за которым горит природный «вечный огонь». В подписи к посту он уточнил, что пламя возникает в результате выброса природного газа в гроте, расположенном за водопадом.