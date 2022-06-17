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Россиянам раздадут ценные призы

«ВКонтакте» проведет крупнейший онлайн-выпускной с участием топовых блогеров и музыкантов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Социальная сеть «ВКонтакте» проведет для выпускников школ со всей страны крупнейший онлайн-праздник. В нем примут участие топовые блогеры и музыканты, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что ведущими мероприятия станут модель Мария Миногарова и блогер Стас Круглицкий, а зрители получат возможность выиграть ценные призы и лично пообщаться с кумирами. В прямом эфире ежегодного всероссийского «Выпускного ВКонтакте» прозвучат хиты таких исполнителей как Джарахов, Zivert, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, Тима Акимов, Люся Чеботина, Anns Asti и Gayazovs Brothers.

«Каждый год мы стараемся сделать главное событие выпускников незабываемым. Для нас очень важно, чтобы каждый из них вне зависимости от удаленности городов и разницы часовых поясов испытал всю палитру эмоций благодаря соцсети. В прошлом году более 16 миллионов человек по всей стране танцевали под наше шоу, в этом году планка выше — мы делаем ставку на визуал и дарим возможность окунуться не только в музыку и интерактив, но и в диджитал-арт!» — рассказала СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова, подчеркнув, что ничего подобного раньше не было.

Так, в 2022 году мероприятие пройдет с поддержкой современной технологии XR, которая позволит поместить артистов в разнообразные воображаемые миры — в прямом эфире исполнители будут взаимодействовать с виртуальными предметами.

Онлайн-выпускной состоится 24 июня. Его трансляция начнется в 18:30 в сообществе «Официальные страницы ВКонтакте» на платформе VK Видео. В конце мероприятия эстафета перейдет другому масштабному празднику в честь выпускного — «Алым парусам» в Санкт-Петербурге.

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Варвара Кошечкина
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