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Россиянин под видом работника соцслужбы украл у пенсионеров 1,5 миллиона рублей

В Ивановской области мужчина украл 1,5 млн рублей у пенсионеров под видом соцработника

Кадр: ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники МВД задержали 40-летнего жителя Ивановской области, похитившего 1,5 миллиона рублей у пенсионеров под видом работника соцслужбы. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленник вместе с подельником заходил в квартиры пожилых людей под предлогом выдачи продуктовых наборов и оказания соцпомощи. Пока сообщник отвлекал пенсионеров на кухне, второй мужчина проходил в комнату и забирал оттуда деньги и ценные вещи, после чего оба скрывались.

Лжесоцработники успели совершить две кражи, по данным фактам были возбуждены уголовные дела, после чего полицейские задержали одного из них в городе Вичуга Ивановской области. В ходе расследования выяснилось, что он причастен к аналогичному преступлению, совершенному в Сергиевом Посаде. На время следствия фигуранта отправили в СИЗО. Сейчас стражи правопорядка ищут второго злоумышленника.

14 июня сообщалось, что телефонные мошенники похитили 100 миллионов рублей у российских пенсионеров.

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Елизавета Новикова
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