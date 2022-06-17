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Песков оценил возможность возобновления переговоров с Украиной

Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорном процессе с Киевом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность возобновления переговоров Москвы и Киева. Его слова приводит РИА Новости.

«Переговоров никогда нельзя исключать», — заявил представитель Кремля. При этом он отметил, что подвижек в данном процессе по-прежнему нет.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал условия, при которых возобновятся переговоры между Россией и Украиной. По его словам, Москву интересуют не только полная денацификация и демилитаризация территорий, подконтрольных Киеву, но и гарантии, что страна не вступит ни в какие военно-политические блоки.

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Марина Совина
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