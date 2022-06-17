Минобороны назвало Польшу лидером по числу погибших на Украине наемников

Минобороны России заявило о 378 погибших на Украине наемниках из Польши

Министерство обороны России сообщило, что лидером по числу погибших в ходе военных действий на Украине наемников из Европы является Польша. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 17 июня, в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны, Польша является лидером по числу не только погибших наемников, но и прибывших. Всего с 24 февраля из Польши прибыл 1831 наемник, были уничтожены 378, а 271 вернулся на родину. За Польшей следует Румыния с 504 прибывшими на Украину наемниками, 102 погибшими и 98 уехавшими. На третьем месте Великобритания, откуда прибыло 422 человека, из которых 101 погиб, а 95 уехали на родину.

С американского континента по числу лидирует Канада. И североамериканской страны на Украину прибыл 601 человек, из которых 162 были уничтожены, 169 выехали. На втором месте США с 530 прибывшими, 214 погибшими и 227 уехавшими наемниками.

Из стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии больше всего наемников (355 человек) прибыло из Грузии, из них 120 уничтожены, а 90 выехали на родину. В свою очередь из Сирии на Украину приехали 200 наемников, 80 человек были уничтожены, а 66 выехали за пределы Украины.

Министерство обороны России раскрыло численность иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях в составе украинских войск. По сведениям российского оборонного ведомства, всего на Украине с 24 февраля было зафиксировано 6956 иностранных наемников, из которых 1956 были уничтожены, а 1779 покинули страну.