Пригожин назвал издевательством перенос «Евровидения» с Украины

Иосиф Пригожин назвал откровенным издевательством перенос «Евровидения» с Украины

Российский продюсер Иосиф Пригожин назвал откровенным издевательством перенос конкурса «Евровидение» с Украины в Великобританию. Об этом сообщает NEWS.RU.

Шоумен обвинил Европу в двойных стандартах и заявил, что подобные решения вызывают у него лишь смех. Сам фестиваль он посчитал пережитком прошлого и отметил, что нельзя вечно выезжать на одном и том же. Кроме того, Пригожин назвал конкурс локомотивом ЛГБТ-повестки.

«Я, конечно, не гомофоб, но на "Евровидении" это явление перешло все разумные и не очень рамки. Почему вы заставляете меня принимать ваши ценности, в то время как я вам свои не навязываю. Ну не хочу я смотреть на мужика в юбке, и точка», — сказал Пригожин.

О том, что Украина отказалась от проведения международного песенного конкурса «Евровидение» в 2023 году, стало известно ранее в пятницу, 17 июня. Руководящий совет музыкального конкурса пришел к выводу, что нынешние обстоятельства не позволяют выполнить «гарантии безопасности и эксплуатации, которые по правилам необходимы вещателю для проведения, организации и производства конкурса "Евровидение"». Руководители фестиваля подчеркнули, что победа Украины «будет отражена в шоу следующего года» вне зависимости от того, где пройдет мероприятие.