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Путин словом «на фиг» раскритиковал украинских политиков

Путин раскритиковал словом «на фиг» украинских политиков, защищающих краденные деньги

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент России Владимир Путин словом «на фиг» раскритиковал украинских политиков, которые говорят о «цивилизационном выборе», но на деле защищают краденные деньги. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале «Комсомольской правды».

Президент напомнил, что на Украине уже были прозападно ориентированные правительства, при этом Россия «нормально» с ними работала.

Он также раскритиковал разговоры о «цивилизационном выборе» Украины. «Какой там, извините за мой тон, на фиг, цивилизационный выбор? Деньги натырили, спрятали в банках и хотят их защитить. И самый лучший способ защиты — говорить о том, что это цивилизационный выбор», — возмутился глава государства.

Ранее Путин раскритиковал раскритиковал госпереворот на Украине, который произошел в 2014 году. Он предположил, что украинская оппозиция могла бы прийти к власти демократическим путем.

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Алевтина Запольская
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