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Путин рассказал о формировании Украины

Президент РФ Путин заявил, что Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал о формировании Украины, отметив, что она пришла в состав Российской империи всего с тремя территориями. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале «Комсомольской правды».

«Новороссия, откуда она взялась? В результате нескольких войн с турецкой империей. Какая Украина, при чем здесь Украина? Вообще никакого отношения не имеет к этому», — сказал глава государства.

По его словам, западные части Украины достались ей в результате Второй мировой войны.

«Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически: это Киев, Киевская область, Житомир, Чернигов, вот и все, тысяча пятьсот какой-то... сорок пятый год что ли. Все, что досталось потом в результате формирования Советского Союза в 1922 году, было направлено, подарено Владимиром Ильичом Лениным при формировании Советского Союза», — заявил Путин.

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Алевтина Запольская
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