Путин оценил потери Европы от санкционной лихорадки в 400 миллиардов долларов

Президент России Путин оценил потери Европы от санкционной лихорадки в 400 млрд долларов

Потери Европейского союза от антироссийской санкционной лихорадки могут составить 400 миллиардов долларов. Соответствующую оценку привел президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«По оценкам экспертов, только прямые потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов», — сказал Путин.

При этом президент России заявил, что все проблемы западных государств — следствие их собственных экономических ошибок. Речь, по его словам, идет о «цене решений, оторванных от реальности».

Владимир Путин указал также на проблему растущей инфляции, которая в некоторых частях еврозоны несколько превышает российскую, достигая 20 процентов.