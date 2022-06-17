Путин объявил о снижении инфляции в России

Путин объявил о подавлении инфляционного всплеска в России

Президент России Владимир Путин объявил о снижении инфляции в стране. Об этом он сказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляция ведется на сайте «Первого канала».

«Мы подавили инфляционный всплеск», — констатировал он. Президент добавил, что после пика в 17,8 процента, сейчас инфляция составляет 16,7 процента и продолжает снижаться. По его словам, экономическая динамика стабилизируется, а государственные финансы — устойчивы. При этом Путин указал, что 16,7 процента — большая инфляция.

В начале июня Путин говорил о нулевой инфляции в стране. «Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4 процента. При этом, начиная со второй половины мая, рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал президент в ходе совещания по вопросам экономики.

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