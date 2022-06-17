Европе и США предсказали раскол энергетической политики в отношении России

WSJ: падение поставок газа грозит расколом энергетической политики ЕС и США в отношении РФ

Падение поставок газа угрожает единству энергетической политики Европейского союза (ЕС) и США, а также расколу из-за усугубляющихся проблем. Такое предсказание сделал обозреватель Wall Street Journal Джинджу Ли.

По его словам, технические проблемы на мировом рынке природного газа могут стать причиной болезненных политических событий. В Европе, отметил автор статьи, топлива в хранилищах мало, а геополитическая напряженность с Россией — крупнейшим экспортером газа — возрастает из-за ситуации вокруг Украины. Это ведет к росту цен на энергоносители.

Ситуацию с газоснабжением для Европы усугубили два события. Первое из них — пожар на заводе Freeport LNG в Техасе, из-за которого предприятие объявило о том, что возобновит работу в полном объеме не раньше конца 2022 года, а частично — в течение как минимум трех месяцев. Таким образом, отмечает Джинджу Ли, больше газа останется в США и не поступит в Европу, что позволит сделать запасы на зиму в американских хранилищах.

Второй фактор — это сокращение поставок по трубопроводу «Северный поток», поскольку из-за санкций у российского «Газпрома» возникли сложности в обслуживании турбин компании Siemens. Сейчас газопровод перекачивает только 100 миллионов кубометров в день, то есть 60 процентов от планового объема.

Автор статьи пишет, что после выхода терминала в Техасе из строя газовые цены могут снизиться, американские заводы «облегченно вздохнут», однако это даст промышленности дополнительные доводы в пользу сокращения поставок сжиженного природного газа в Европу.

«Последние события для европейцев как соль на раны, ведь в регионе бурный рост цен на энергоресурсы уже привел к закрытию некоторых предприятий. Могут возникнуть и геополитические последствия. США и Европа пока выступают единым фронтом по вопросам энергетической политики. Внезапное ценовое облегчение для одной стороны и финансовая нагрузка для другой усиливает опасность того, что в противоположные стороны пойдут не только цены, но и политика», — резюмировал автор.

Ранее «Газпром» объявил, что остановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens КС Портовая. В результате с 16 июня суточная производительность составит до 67 миллионов кубометров в сутки. Во вторник «Газпром» сообщал, что из-за ограничений на компрессорной станции Портовая сможет поставлять газ в «Северный поток» в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.