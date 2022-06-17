Сбросившая 35 килограммов актриса показала тело в купальнике

Актриса Ребел Уилсон показала тело в купальнике на яхте и порадовала фанатов

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая сбросила более 35 килограммов, показала тело в купальнике и порадовала фанатов. Соответствующее фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном снимке 42-летняя знаменитость позирует на яхте в раздельном купальном костюме розового цвета, верх которого обнажает ее грудь. Свой образ Уилсон дополнила коротким жакетом, солнцезащитными очками с массивной белой оправой и нанесла на губы нюдовую помаду.

Поклонники восхитились внешним видом звезды фильма «Идеальный голос» и принялись писать ей комплименты в комментариях под постом, который набрал более 143 тысяч лайков. «Ребел, это преступление! Слишком горячо!», «Выглядишь отлично», «Невероятная красотка», «Ты бриллиант, который переливается на солнце», «Невероятная девушка», — высказывались они.

Ранее, в мае, Ребел Уилсон объяснила свое стремление похудеть. В интервью журналу People актриса рассказала, что желание стать стройнее появилось у нее в 2019 году после посещения врача, который должен был провести ей заморозку яйцеклеток. По словам знаменитости, медик осмотрел ее и порекомендовал избавиться от лишнего веса, поскольку от этого зависела успешность проведения данной процедуры.