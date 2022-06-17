В России начал дешеветь один тип товаров

«Авито»: в России впервые за два года стали дешеветь товары для ремонта и стройматериалы

В России впервые за два года на сайте сервиса «Авито» начали дешеветь строительные материалы и товары для ремонта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании.

Аналитики отметили, что сильнее всего за один год — на 36 процентов — упали цены на товары для строительства стен. Стоимость товаров для кровли и водостока стала ниже на 21 процент. Пиломатериалы и общестроительные материалы (кирпич, плитка, блоки) упали в цене на 19 процентов, крепеж — на 16 процентов.

В категории пиломатериалов в июне ценник сильнее всего упал на брусок и оцилиндрованное бревно — динамика составила 46 и 39 процентов соответственно. Среди сыпучих материалов наиболее значительно подешевели щебеночно-песчаная смесь — на 54 процента, гравий — на 44 процента, а также торф — на 25 процентов.

При этом в четвертый и пятый месяц 2022 года продажи товаров для ремонта подскочили на 22 процента. Основными причинами называют распространение льготной ипотеки на строительство частных домов, а также переориентацию трат россиян с путешествий на обустройство своих загородных участков.

В «Авито» отмечают, что наиболее часто при помощи сайта покупают строительные инструменты, на которые приходится 21 процент от общего числа продаж, а также пиломатериалы — 9 процентов от суммарного количества сделок.

Ранее в июне российским стройкам предрекли острый дефицит стройматериалов на фоне запрета на импорт товаров и оборудования из западных стран. По оценкам специалистов, производство половины из всех видов стройматериалов в стране на 70 и более процентов зависит от зарубежной техники.