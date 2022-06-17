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Аналитик спрогнозировал курс рубля

Экономист Бабин допустил ослабление рубля из-за спада цен сырья и санкций Запада против РФ

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин спрогнозировал, каким станет курс рубля в будущем. Об этом он высказался в интервью агентству «Прайм».

Экономист отметил, что рубль обрел равновесие в диапазоне 56,3-57,3 рубля за доллар. Кроме того, национальная валюта окрепнет, когда наступит новый налоговый период. При этом на валютном рынке нет агрессивных продаж иностранных валют из-за низких темпов восстановления импорта и трудностей в воплощении транзакций.

Бабин допустил ослабление рубля из-за спада цен на глобальное сырье и санкций Запада против России. Снижение стоимости энергоресурсов сократит поступление инвалюты в страну и позволит рублю окрепнуть, отметил аналитик.

«В результате рубль потеряет защиту от большой геополитической неопределенности и жестких санкций. Поэтому, если мировые рынки продолжат падать, ускорив снижение цен на нефть и другое сырье, это сократит приток инвалюты в страну, вернув доллар намного выше 57 рублей», — заключил эксперт.

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Марина Совина
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