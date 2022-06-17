Россиянку приговорили к шести месяцам за убийство мужа при самообороне

В Балаково суд дал женщине шесть месяцев за убийство мужа при самообороне

В Саратовской области суд приговорил к шести месяцам лишения свободы 52-летнюю местную жительницу за убийство 53-летнего супруга, совершенное при превышении самообороны. Об этом в пятницу, 17 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Женщина признана виновной по статье 108.1 УК РФ («Убийство, совершенное с превышением пределов необходимой обороны»).

По данным ведомства, 1 января 2022 года между мужем и женой в их доме в Балаково произошел конфликт, который перерос в драку. Мужчина избивал супругу, а она, чтобы защитить себя, схватила кухонный нож и ударила его в грудь. От полученного ранения ее муж скончался.

Судмедэксперты установили, его смерть наступила из-за повреждения легкого.