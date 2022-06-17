Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянку приговорили к шести месяцам за убийство мужа при самообороне

В Балаково суд дал женщине шесть месяцев за убийство мужа при самообороне

Фото: Денис Гуков / РИА Новости

В Саратовской области суд приговорил к шести месяцам лишения свободы 52-летнюю местную жительницу за убийство 53-летнего супруга, совершенное при превышении самообороны. Об этом в пятницу, 17 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Женщина признана виновной по статье 108.1 УК РФ («Убийство, совершенное с превышением пределов необходимой обороны»).

По данным ведомства, 1 января 2022 года между мужем и женой в их доме в Балаково произошел конфликт, который перерос в драку. Мужчина избивал супругу, а она, чтобы защитить себя, схватила кухонный нож и ударила его в грудь. От полученного ранения ее муж скончался.

Судмедэксперты установили, его смерть наступила из-за повреждения легкого.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Истребитель Checkmate полетит в 2025 году
Джонсон назвал условие для предоставления Украине гарантий безопасности
В отношении российских полицейских завели дело после убийства мужчины в больнице
Женщина назвала причину сна в одной постели с ребенком и напугала людей
Рынок недвижимости на российском курорте столкнулся с проблемой
Меркель назвала неочевидную причину конфликта на Украине
Стилист Лисовец раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года
Телеведущая Ксения Бородина покинула Россию
В Латвии заявили о нехватке средств на демонтаж советских памятников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.