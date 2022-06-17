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Селена Гомес рассказала о постыдной обнаженной фотографии на обложке

Селена Гомес рассказала, что стыдится своей обнаженной фотографии на обложке альбома

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Селена Гомес рассказала на шоу The Hollywood Reporter, что ей стыдно за фотографию на обложке альбома Revival, на которой она позирует обнаженной.

«Это ужасно несправедливо. Я сделала обложку альбома, за которую мне до сих пор стыдно. Мне пришлось бороться с этими чувствами, которые оказались очень глубокими», — заявила Гомес.

Певица рассказала, что обложка, где она изображена голой, не сделала ее счастливой. Гомес добавила, что чувствовала себя плохо из-за того, что ей приходилось быть кем-то другим.

«Тогда я сделала все, что было в моих силах. Сейчас я стараюсь быть собой», — рассказала исполнительница песен.

Гомес отметила, что не считает себя «очень сексуальной». «Иногда мне нравится чувствовать себя привлекательной, но это не значит, что я хочу быть такой для других. Я хочу быть такой для себя», — подчеркнула она.

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Дениза Мацаева
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