Селена Гомес рассказала о постыдной обнаженной фотографии на обложке

Селена Гомес рассказала, что стыдится своей обнаженной фотографии на обложке альбома

Американская певица Селена Гомес рассказала на шоу The Hollywood Reporter, что ей стыдно за фотографию на обложке альбома Revival, на которой она позирует обнаженной.

«Это ужасно несправедливо. Я сделала обложку альбома, за которую мне до сих пор стыдно. Мне пришлось бороться с этими чувствами, которые оказались очень глубокими», — заявила Гомес.

Певица рассказала, что обложка, где она изображена голой, не сделала ее счастливой. Гомес добавила, что чувствовала себя плохо из-за того, что ей приходилось быть кем-то другим.

«Тогда я сделала все, что было в моих силах. Сейчас я стараюсь быть собой», — рассказала исполнительница песен.

Гомес отметила, что не считает себя «очень сексуальной». «Иногда мне нравится чувствовать себя привлекательной, но это не значит, что я хочу быть такой для других. Я хочу быть такой для себя», — подчеркнула она.