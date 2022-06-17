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Стало известно о семикратном обстреле граничащего с Украиной российского региона

Baza: за прошедшие сутки Белгородская область была обстреляна семь раз

Фото: Антонина Пильник / РИА Новости

За минувшие сутки Белгородская область была обстреляна не меньше семи раз. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, 16 июня с 6:00 до 22:00 поселки граничащего с Украиной российского региона были атакованы из ствольной артиллерии и ракетными системами залпового огня «Ураган». Обстрелы велись, предположительно, с расстояния 12-13 километров.

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Снаряды упали на территорию сел Дроновка, Муром, Середа, Солнцевка, Варишкин и Журавлевка или неподалеку от них. Удары повредили часть хозпостроек и несколько домов. С легкими повреждениями в больницу обратился один человек, госпитализация ему не потребовалась.

Это самый интенсивный обстрел Белгородской области за все время ведения проведения специальной военной операции, уточняет Baza.

Ранее 17 июня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что село Гордеевка в Кореневском районе было обстреляно со стороны Украины из минометов около пяти часов утра.

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Евгения Куликова
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