Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Подтверждена связь длительного сидения с преждевременной смертью

JAMA Network: длительное сидение на стуле повышает риск преждевременной смерти

Фото: Studio Republic / Unsplash

Международная группа ученых подтвердила, что неподвижный образ жизни, в частности, длительное сидение на стуле, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Network.

В долговременном исследовании приняли участие более ста тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны, за которыми наблюдали в среднем в течение 11 лет. Оказалось, что у тех, кто сидел от шести до восьми часов в день, риск ранней смерти и сердечных заболеваний повышен на 12-13 процентов. У тех, кто сидел более восьми часов в день, риск повышается на 20 процентов. Связь была наиболее выраженной в странах с низким доходом и доходом ниже среднего.

По сравнению с теми добровольцами, которые сообщили о времени сидения менее четырех часов в день и высоком уровне физической активности, участники, которые сидели восемь и более часов в день, имели на 17-50 процентов более высокий риск комбинированного неблагоприятного исхода (сердечно-сосудистые заболевания и преждевременная смерть) в зависимости от уровня физической активности. Вероятность плохого исхода была ослаблена вместе с повышением уровня физической активности.

Согласно выводам авторов работы, сокращение сидячего образа жизни наряду с увеличением физической активности может быть важной стратегией для снижения глобального бремени преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Смартфоны Samsung перестали активироваться в России
Россиянам раздадут ценные призы
Зеленский заявил о введении визового режима с Россией
В петербургском ТРК на эскалаторе трехлетней девочке оторвало пальцы руки
ЛНР начнет поставлять зерно в Сирию
Украинские военные начали выходить с завода «Азот»
Путин перенес свое выступление на ПМЭФ из-за кибератак
Владелец рыбной лавки раздобыл самую дорогую рыбу в мире весом 146 килограммов
Офисная одежда из 1990-х годов вновь стала трендом для повседневной жизни
Популярную российскую блогершу задержала полиция в центре Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.