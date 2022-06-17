Подтверждена связь длительного сидения с преждевременной смертью

JAMA Network: длительное сидение на стуле повышает риск преждевременной смерти

Международная группа ученых подтвердила, что неподвижный образ жизни, в частности, длительное сидение на стуле, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Network.

В долговременном исследовании приняли участие более ста тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны, за которыми наблюдали в среднем в течение 11 лет. Оказалось, что у тех, кто сидел от шести до восьми часов в день, риск ранней смерти и сердечных заболеваний повышен на 12-13 процентов. У тех, кто сидел более восьми часов в день, риск повышается на 20 процентов. Связь была наиболее выраженной в странах с низким доходом и доходом ниже среднего.

По сравнению с теми добровольцами, которые сообщили о времени сидения менее четырех часов в день и высоком уровне физической активности, участники, которые сидели восемь и более часов в день, имели на 17-50 процентов более высокий риск комбинированного неблагоприятного исхода (сердечно-сосудистые заболевания и преждевременная смерть) в зависимости от уровня физической активности. Вероятность плохого исхода была ослаблена вместе с повышением уровня физической активности.

Согласно выводам авторов работы, сокращение сидячего образа жизни наряду с увеличением физической активности может быть важной стратегией для снижения глобального бремени преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний.