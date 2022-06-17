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На горнолыжном курорте «Эльбрус» карта «Мир» заменит ски-пасс

Карты «Мир» будут использоваться в качестве ски-пассов на курортах Северного Кавказа
ЦиклНовые возможности — новому миру

Фото: пресс-служба «Мир»

Генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев и генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев договорились об использовании карт «Мир» в качестве ски-пассов на курортах Северного Кавказа. Соглашение о реализации проекта было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума.

Документ предусматривает, что в новом горнолыжном сезоне 2022-2023 года на «Эльбрусе» любители спорта смогут предъявить банковскую карту платежной системы «Мир» в качестве ски-пасса.

«Оплата картой "Мир" подъемников вместо ски-пасса — это только первый шаг на пути сотрудничества с Кавказ.РФ. Мы изучаем возможность в дальнейшем расширить применение карты "Мир" как единого цифрового ключа доступа ко всей инфраструктуре горнолыжного курорта "Эльбрус". Например, синхронизировать программу лояльности курорта с национальной картой», — отметил Владимир Комлев.

Опыт реализации проекта предполагается также тиражировать на другие туристические объекты Кавказ.РФ, в их числе «Архыз», «Ведучи» и строящийся в Северной Осетии курорт «Мамисон».

«Мы поступательно проводим цифровизацию, например, в прошлом сезоне ввели единый электронный ски-пасс для всех трех курортов под управлением Кавказ.РФ. Соглашение с платежной системой "Мир" — следующий этап. Основная цель — унификация сервисов и стандартов отдыха на всех горных курортах для удобства наших гостей, повышение клиентоориентированности», — подчеркнул во время подписания соглашения Хасан Тимижев.

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Татьяна Романова
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