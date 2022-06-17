Врачи назвали защищающий от инфарктов продукт

Врач Герман Гандельман заявил, что черная смородина препятствует развитию рака

Врач-терапевт Елена Малышева, невролог Дмитрий Шубин и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали продукт, который препятствует развитию рака и защищает от инфарктов и инсультов. Выпуск передачи доступен на сайте канала.

Шубин рассказал, что в черной смородине содержатся три суточные дозы витамина C. По его словам, этот витамин необходим для того, чтобы сосуды оставались эластичными. «Сосуд без витамина С, он хрупкий. А если хрупкий, значит, будет лопаться, значит, будут кровоизлияния, инфаркты и инсульты», — заявила Малышева.

Их соведущий Гандельман в свою очередь отметил, что в черной смородине содержатся антоцианы. Как уточнил врач, эти вещества уничтожают раковые клетки, которые образуются из-за свободных радикалов. «Антоцианы вылавливают их (свободные радикалы — прим. "Ленты.ру") и обезвреживают, помогают нам бороться с раком», — подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Шубин, Герман Гандельман, Елена Малышева и их коллега Андрей Продеус опровергли распространенные заблуждения о гастрите. В частности, Шубин назвал мифом мнение о том, что потребление супов может защитить желудок от этого заболевания.