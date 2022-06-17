Сохатому смягчили срок за похищение на корм свиньям украинского авторитета

Авторитету Сохатому снижен срок за похищение соучастника убийства Вороненкова в Киеве

Мосгорсуд сократил наказание криминальному авторитету из Курска Александру Сошникову (Сохатый), получившему 10-летний срок за похищение украинского авторитета Юрия Василенко, которого Генпрокуратура Украины называла соучастником убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве, совершенного в 2017 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После рассмотрения жалобы защиты осужденного апелляционная инстанция исключила из его приговора излишне вмененную статью о незаконном обороте оружия, в связи с чем срок был снижен на два месяца. Сохатому предстоит отсидеть девять лет и десять месяцев. Его сообщник Александр Зикеев наоборот вместо смягчения наказания получил больший срок. Мосгорсуд признал его рецидивистом и отправил в колонию особого, а не строгого, режима. Там отбывают наказание заключенные, приговоренные к пожизненному сроку, а также те, кому смертную казнь заменили лишением свободы.

Останкинский суд Москвы в 2021 году признал Сошникова, Зикеева и третьего подельника, также родом из Курска, Дениса Долженкова виновными в похищении Василенко. Его насильно увезли 10 января 2019 года из московского кафе «Базилик», при этом ему прострелили ногу. От ранения он мог скончаться, предполагают силовики, а его тело похитители скормили свиньям на ферме в Курской области.

Василенко прибыл в Москву после того, как на Украине его стали разыскивать в связи с подозрением в причастности к убийству экс-депутата Вороненкова. Следствие предполагало, что он с сообщником Александром Лосем следил за жертвой, однако последнего суд оправдал.