Путин рассказал о «лысеющих» Карпатах

Путин заявил об использовании Западом лесов Украины и предрек «облысение» Карпат

Западу нужны от Украины только кукуруза и леса, такими темпами Карпаты скоро «облысеют», предрек такой исход президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляция ведется на YouTube.

«Там кроме леса с Карпат — уже одни лысые горы там скоро останутся — и пшеницы, кукурузы, там ничего больше украинского никому не нужно», — сказал Путин. Таким образом глава государства отреагировал на стремление Украины вступить в Евросоюз.

Кроме того, глава государства заявил о продолжении военного освоения территории Украины Западом. По его словам, Запад не только стремился реализовать сценарий «анти-Россия», но и вел активное военное освоение украинской территории.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Решение будут принимать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня.