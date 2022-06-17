Российский первоклассник из мести сжег гараж соседки

В подмосковном Голицыне первоклассник из мести поджег гараж соседки

В подмосковном городе Голицыно в поселке Летний Отдых семилетний ребенок из мести поджег гараж соседки. Об этом стало известно KP.RU.

По данным издания, первоклассник гулял с приятелем на улице Зеленой. Тогда он предложил другу пойти за дом к гаражу соседки. Российский ребенок начал рвать бумагу, поджигать ее и кидать внутрь гаража через дырку в стене. Он объяснил свой поступок приятелю желанием отомстить соседке.

Когда гараж загорелся, двое детей убежали с места поджога. После случившегося полиция начала проверку. Как утверждает мать одного из детей, мальчик, который поджег гараж, был спокойным.

Ранее в Астраханской области мужчина от обиды на супругу поджег дом, в котором кроме нее находились их общие дети. В результате никто не пострадал, полицейским поджигатель заявил, что пошел на преступление из-за постоянных ссор с женой и обиды на нее.