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Упавший в граничащем с Украиной регионе военный самолет полностью разрушился

Разбившийся под Белгородом штурмовик Су-25 ВКС РФ оказался полностью разрушен

Фото: РИА Новости

Разбившийся под Белгородом Су-25 Воздушно-космических сил России оказался полностью разрушен. О состоянии штурмовика сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, самолет взорвался после контакта с землей.

«Су-25 упал в поле в Корочанском районе, при столкновении с землей самолет взорвался и полностью разрушен», — рассказал источник РИА Новости.

О крушении Су-25 стало известно утром 17 июня. На опубликованных с места крушения самолета кадрах видны обломки. В Минобороны подтвердили факт крушения и рассказали, что полет штурмовика был учебным. Пилоту удалось катапультироваться.

В условиях специальной военной операции на Украине российская авиация часто работает на сверхмалых высотах, что позволяет уйти от ударов ПВО, однако может повлечь повреждение и крушение.

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Валерий Розенберг
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