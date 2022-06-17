Упавший в граничащем с Украиной регионе военный самолет полностью разрушился
Разбившийся под Белгородом Су-25 Воздушно-космических сил России оказался полностью разрушен. О состоянии штурмовика сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным собеседника агентства, самолет взорвался после контакта с землей.
«Су-25 упал в поле в Корочанском районе, при столкновении с землей самолет взорвался и полностью разрушен», — рассказал источник РИА Новости.
О крушении Су-25 стало известно утром 17 июня. На опубликованных с места крушения самолета кадрах видны обломки. В Минобороны подтвердили факт крушения и рассказали, что полет штурмовика был учебным. Пилоту удалось катапультироваться.
В условиях специальной военной операции на Украине российская авиация часто работает на сверхмалых высотах, что позволяет уйти от ударов ПВО, однако может повлечь повреждение и крушение.