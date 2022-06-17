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«Газпром нефть» допустил способность Европы справиться без поставок из России

Глава «Газпром нефти» Дюков: Европа способна обойтись без российской нефти
ЦиклНовые возможности — новому миру

Фото: Martin Meissner / AP

Европа может обойтись без российской нефти, но вопрос в том, какую цену ей придется заплатить, сказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков на ПМЭФ, передает РИА Новости.

«Эмбарго носит такой отложенный характер, то есть оно вступает в силу не сейчас, а через какое-то время, и, соответственно, сделаны исключения. Это говорит о том, что решение не так просто реализовать. Оно было достаточно сложным», — отметил он, допуская способность Европы справиться без поставок сырья из России.

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В июне Евросоюз согласовал шестой пакет антироссийских санкций. Главным ограничением стал поэтапный отказ от российской нефти, закупки которой Европа планирует прекратить через полгода, а нефтепродуктов — через восемь месяцев. Запрет не коснется сырья, поставляемого по трубопроводу «Дружба».

Этот пункт стал самым резонансным и наиболее проблемным при обсуждении нового пакета санкций, поскольку против него высказывались сразу несколько стран, сильно зависящих от российской нефти. Главным противником была Венгрия.

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Платон Щукин
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