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Стали известны подробности крушения Су-25 в Белгородской области

Упавший в Белгородской области Су-25 выполнял плановый учебно-тренировочный полет

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Упавший в Белгородской области штурмовик Су-25 выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Подробности крушения со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) передает ТАСС.

Об инциденте стало известно ранее 17 июня. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, утверждают в ЗВО. Факт крушения подтвердило Министерство обороны.

Летчик воздушного судна выжил. Он катапультировался и был эвакуирован на аэродром базирования. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России.

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Евгения Куликова
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