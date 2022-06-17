Стали известны подробности крушения Су-25 в Белгородской области

Упавший в Белгородской области Су-25 выполнял плановый учебно-тренировочный полет

Упавший в Белгородской области штурмовик Су-25 выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Подробности крушения со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) передает ТАСС.

Об инциденте стало известно ранее 17 июня. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, утверждают в ЗВО. Факт крушения подтвердило Министерство обороны.

Летчик воздушного судна выжил. Он катапультировался и был эвакуирован на аэродром базирования. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России.