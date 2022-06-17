Названа вероятная причина падения самолета Су-25 в граничащем с Украиной регионе

В ЗВО назвали вероятной причиной падения Су-25 под Белгородом техническую неисправность

Самолет Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Белгородской области мог упасть из-за технической неисправности. Вероятную причину крушения назвали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), передает ТАСС.

В Минобороны подтвердили факт падения штурмовика в граничащем с Украиной регионе. В ведомстве добавили, что на месте работает комиссия ВКС России.

О крушении Су-25 в районе села Новая Слободка стало известно утром 17 июня. Пилот штурмовика успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает.

Очевидцы сняли место крушения Су-25 на видео. На кадрах видно разбросанные обломки самолета и пожар.