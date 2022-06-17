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Стала известна судьба пилота упавшего под Белгородом военного самолета

Baza: пилот военного самолета, который потерпел крушение под Белгородом, катапультировался

Кадр: Telegram-канал «Mash»

Пилот военного самолета, который потерпел крушение в районе села Новая Слободка в Белгородской области, успел катапультироваться. Об сообщает Baza в своем Telegram-канале, также данные о пилоте приводит источник ТАСС.

Как утверждает Baza, жизни пилота ничего не угрожает.

О крушении военного самолета в граничащем с Украиной российском регионе стало известно в пятницу, 17 июня. Предположительно, в Корчанском районе под Белгородом потерпел крушение штурмовик Су-25 — он зацепил опору ЛЭП.

На опубликованных с места крушения самолета кадрах видны разбросанные обломки. Также на видеозаписи заметен пожар.

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Анастасия Шейкина
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