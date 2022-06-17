В граничащем с Украиной российском регионе упал военный самолет

Штурмовик Су-25 упал в Корочанском районе Белгородской области, пилот катапультировался

В Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале, информация об этом также есть у источника ТАСС.

По данным Baza, самолет упал, так как зацепил опору ЛЭП. Предварительно, потерпевшим крушение военным самолетом был штурмовик Су-25. Известно, что пилот катапультировался и остался жив.

В настоящий момент место его крушения в граничащем с Украиной российском регионе оцеплено полицией.

В Белгородской области до 24 июня действует высокий уровень террористической опасности. Также в это время в граничащем с Украиной регине запрещается запускать петарды, фейерверки и салюты. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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