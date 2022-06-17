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В России рассказали о влиянии операции на Украине на число военных в Сирии

Лаврентьев заявил, что Россия не сокращала число военных в Сирии из-за операции на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Москва не сокращала численность своей группировки в Сирии из-за военной операции на Украине, заявил спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев. Его слова приводит РИА Новости.

«Если кто-то считает, что произошло какое-то численное уменьшение, хочу заверить, что этого нет: и по количеству техники, которая там дислоцирована, и комплексы противовоздушной обороны, и радиоэлектронной борьбы [остались там в прежнем объеме]. Естественно, в авиационной составляющей никаких изменений не произошло», — подчеркнул он.

В начале марта ряд СМИ сообщал о переброске российских военных из Сирии на Украину, однако официальные российские лица эту информацию не подтверждали.

С 30 сентября 2015-го Россия начала операцию в Сирии по запросу президента страны Башара Асада. Российские войска, как сообщали российские власти, наносили удары только по позициям боевиков «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в РФ). В 2018-м основную группировку войск вывели из страны, поскольку, как объяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, террористические формирования были разгромлены.

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Виктория Кондратьева
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