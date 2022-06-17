Умер художник «Бэтмена» и «Супермена» Тим Сейл

В возрасте 66 лет скончался художник «Бэтмена» и «Супермена» Тим Сейл

На 67 году жизни скончался легендарный художник комиксов Тим Сейл. Об этом сообщает NY Post.

«Тим Сейл был невероятным художником, чей взгляд на культовых персонажей имел настоящую человеческую глубину, а его новаторский дизайн страниц изменил отношение целого поколения к чтению комиксов», — написали DC Comics в своем Twitter-аккаунте, подтверждая его смерть.

Издатель и главный креативный директор DC Comics Джим Ли ранее сообщал, что Сейл был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Подробности произошедшего не приводятся.

Большая часть работа Сейла была создана в сотрудничестве с писателем Джефом Лоубом, сценаристом и продюсером сериалов «Тайны Смоллвилля», «Остаться в живых», «Коммандос» и «Волчонок». В дуэте они смогли изобразить таких героев, как Супермен, Бэтмен, Человек-паук и Капитан Америка.

Особую популярность художнику принесла серия комиксов «Бэтмен: Долгий Хэллоуин», которой вдохновлялись режиссеры Кристофер Нолан и Мэтт Ривз при создании фильмов о супергерое.

Среди других не менее известных работ Сейла — «Бэтмен: Темная победа», «Легенды о Темном рыцаре», «Супермен на все времена», «Женщина-кошка: Когда ты в Риме». Художник также выпустил «цветные» комиксы для Marvel, включая «Сорвиголова: Желтый», «Человек-паук: Грусть» и «Халк: Серый». В 1999 году Сейл получил главную награду в индустрии комиксов — премию Эйснера в категории «Лучший художник».

Ранее стало известно, что Том Харди намекнул на работу над третьей частью «Венома».