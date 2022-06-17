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Умер художник «Бэтмена» и «Супермена» Тим Сейл

В возрасте 66 лет скончался художник «Бэтмена» и «Супермена» Тим Сейл

Фото: Luigi Novi / Wikipedia

На 67 году жизни скончался легендарный художник комиксов Тим Сейл. Об этом сообщает NY Post.

«Тим Сейл был невероятным художником, чей взгляд на культовых персонажей имел настоящую человеческую глубину, а его новаторский дизайн страниц изменил отношение целого поколения к чтению комиксов», — написали DC Comics в своем Twitter-аккаунте, подтверждая его смерть.

Издатель и главный креативный директор DC Comics Джим Ли ранее сообщал, что Сейл был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Подробности произошедшего не приводятся.

Большая часть работа Сейла была создана в сотрудничестве с писателем Джефом Лоубом, сценаристом и продюсером сериалов «Тайны Смоллвилля», «Остаться в живых», «Коммандос» и «Волчонок». В дуэте они смогли изобразить таких героев, как Супермен, Бэтмен, Человек-паук и Капитан Америка.

Особую популярность художнику принесла серия комиксов «Бэтмен: Долгий Хэллоуин», которой вдохновлялись режиссеры Кристофер Нолан и Мэтт Ривз при создании фильмов о супергерое.

Среди других не менее известных работ Сейла — «Бэтмен: Темная победа», «Легенды о Темном рыцаре», «Супермен на все времена», «Женщина-кошка: Когда ты в Риме». Художник также выпустил «цветные» комиксы для Marvel, включая «Сорвиголова: Желтый», «Человек-паук: Грусть» и «Халк: Серый». В 1999 году Сейл получил главную награду в индустрии комиксов — премию Эйснера в категории «Лучший художник».

Ранее стало известно, что Том Харди намекнул на работу над третьей частью «Венома».

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Дениза Мацаева
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