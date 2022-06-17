Том Харди намекнул на работу над третьей частью «Венома»

Том Харди намекнул на работу над третьей частью фильма «Веном»

Британский актер Том Харди намекнул на работу над продолжением «Венома». Фотографию с обложкой нового сценария звезда Marvel опубликовала у себя на странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно надписи на картинке, над сюжетом сиквела работают Том Харди и сценарист Келли Марсел, автор первой и второй частей «Венома». На месте, где должно находиться название новой ленты, расположился симбиот с длинным красным языком, торчащим из пасти с клыками.

Киностудия Sony Pictures пока официально не подтвердила начало работы над «Веномом 3». Вернется ли режиссер Энди Серкис к работе над сиквелом, неизвестно.

«Веном 2» вышел на большие экраны 14 сентября 2021 года. В фильме также снялись Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Рейд Скотт, Стивен Грэм, Пегги Лу и другие актеры. «Веном» заработал 506,8 миллиона долларов в мировом прокате и стал седьмым самым кассовым проектом 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что сериал «Мисс Марвел» стал самым высокооцененным критиками шоу Marvel.