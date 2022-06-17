Президент Казахстана Токаев назвал Украину поставщиком кадров для Кремля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Украину поставщиком кадров для Кремля. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

По мнению Токаева, возможное вступление Украины в Европейский союз (ЕС) никакого ущерба Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) не принесет. При этом он отметил, что с трудом представляет, как республику возьмут в состав объединения из-за строгих требований ЕС. «Видимо, там есть какая-то льготная программа», — добавил глава государства.

Он также подчеркнул, что происходящее с Украиной вызывает печальные ассоциации.

«Мы помним, что в советские годы Украина были житницей Советского Союза, промышленно развитой республикой и, в конце концов, поставщиком кадров для Кремля», — сказал Токаев.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан не станет признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и считает их квазигосударствами.