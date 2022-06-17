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В Кремле оценили ситуацию с удобрениями в условиях санкций

Песков заявил об интересе России и Белорусии к поставкам удобрений на мировые рынки
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил ситуацию с удобрениями в условиях санкций со стороны США, Канады, Европейского союза и других стран. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия и Белоруссия, являющиеся крупнейшими в мире поставщиками удобрений, заинтересованы в их продвижении на мировые рынки, как это было до настоящего времени.

«Но это же не мы наложили на нас самих санкции. Это же и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, и Канада, и целый ряд других стран пошли на эти рестрикции», — указал Песков.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что США начали тайно подначивать компании увеличивать закупки российских удобрений. Однако многие грузоотправители, банки и страховщики «воздерживаются от торговли из опасения, что они могут непреднамеренно нарушить правила».

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Марина Совина
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