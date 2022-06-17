Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Тиктокеры стали разбавлять минералку уксусом для якобы полезной замены колы

Mirror: журналистка попробовала модный в TikTok напиток из уксуса и разочаровалась

Фото: Raphael Kluzniok / ZumaPress / Globallookpress.com

Британская журналистка Даниэль Кейт Роу решила попробовать модный в TikTok напиток из бальзамического уксуса и минералки и разочаровалась. О ее эксперименте сообщает издание Mirror.

Роу рассказала, что среди тиктокеров стала трендом якобы полезная замена кока-колы — они разбавляют минералку бальзамическим уксусом, предназначенным для заправки салатов, и добавляют в этот напиток лед. В итоге получается темно-коричневая жидкость с пузырьками, действительно напоминающая колу.

По словам британки, в 330 миллилитрах настоящей колы может содержаться до 35 граммов сахара, поэтому она решила дать полезной альтернативе шанс и приготовила напиток, смешав ингредиенты на глаз. «Сказать, что мне потребовалась вся моя выдержка, чтобы не выплюнуть это после первого глотка — ничего не сказать. Я поблагодарила себя, что приготовила маленький стаканчик», — делится впечатлениями Роу.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

Журналистка пожаловалась, что сильный кислый привкус оставался во рту в течение не менее десяти минут после употребления напитка. «Не уверена, что там пьют эти тиктокеры, но на сладкую газировку, к которой мы привыкли, это точно не похоже. Вряд ли я в ближайшее время снова потянусь к минералке или бальзамическому уксусу», — заключила она.

Ранее сообщалось, что блогерша из Великобритании Леха Неттем сделала процедуру лазерной эпиляции и осталась с ожогами первой степени. У себя на странице девушка показала страшные последствия проделанной манипуляции: на размещенных кадрах видно, что ее предплечья и плечи покрыты темно-коричневыми ожогами прямоугольной формы.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Германии пожаловались на провал попыток Запада изолировать Россию и Путина
Звезда «Волка с Уолл-стрит» купил дом в излюбленном месте артистов
Тиктокеры стали разбавлять минералку уксусом для якобы полезной замены колы
В России сочли преждевременным «ставить крест» на «Северном потоке-2»
Руцкой назвал момент окончательного разрыва отношений с Ельциным
Экс-помощник Рейгана предостерег от передачи ядерного оружия Украине
Москвичка вспомнила район своего детства на «полуострове»
Медведева рассказала о значительных доходах
Объяснен защитный эффект физических упражнений против диабета
Стало известно о тайных требованиях Европы к Зеленскому
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.