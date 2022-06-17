Тиктокеры стали разбавлять минералку уксусом для якобы полезной замены колы

Mirror: журналистка попробовала модный в TikTok напиток из уксуса и разочаровалась

Британская журналистка Даниэль Кейт Роу решила попробовать модный в TikTok напиток из бальзамического уксуса и минералки и разочаровалась. О ее эксперименте сообщает издание Mirror.

Роу рассказала, что среди тиктокеров стала трендом якобы полезная замена кока-колы — они разбавляют минералку бальзамическим уксусом, предназначенным для заправки салатов, и добавляют в этот напиток лед. В итоге получается темно-коричневая жидкость с пузырьками, действительно напоминающая колу.

По словам британки, в 330 миллилитрах настоящей колы может содержаться до 35 граммов сахара, поэтому она решила дать полезной альтернативе шанс и приготовила напиток, смешав ингредиенты на глаз. «Сказать, что мне потребовалась вся моя выдержка, чтобы не выплюнуть это после первого глотка — ничего не сказать. Я поблагодарила себя, что приготовила маленький стаканчик», — делится впечатлениями Роу.

Журналистка пожаловалась, что сильный кислый привкус оставался во рту в течение не менее десяти минут после употребления напитка. «Не уверена, что там пьют эти тиктокеры, но на сладкую газировку, к которой мы привыкли, это точно не похоже. Вряд ли я в ближайшее время снова потянусь к минералке или бальзамическому уксусу», — заключила она.

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