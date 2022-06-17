Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия объявила о рекомендации предоставить Молдавии статус кандидата в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, трансляция доступна в Twitter.

По словам главы ЕК, соответствующее решение было принято в качестве символического шага на долгом пути к членству страны в ЕС. Она подчеркнула, что исполнительная власть объединения одобрила это решение с условиями, которые Молдавия должна выполнить для вступления в блок.

Еврокомиссия также рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине. Решение о предоставлении или отказе Киеву и Кишиневу в статусе кандидата на вступление в объединение будут принимать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня.