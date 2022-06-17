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Рогозин впервые показал «гигантский подземный город» на Восточном

Рогозин показал туннель Восточного, связывающий командный пункт и стартовый стол «Ангары»

Под стартовым комплексом ракет семейства «Ангара» на космодроме Восточный существует «гигантский подземный город». Его в своем Telegram-канале впервые показал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации напомнил, что часто демонстрирует ход строительства второй очереди космодрома. «Но я никогда не показывал гигантский подземный город под этим стартовым комплексом и служебные туннели длиной более девяти километров», — отметил он в подписи к ролику с одним из туннелей, связывающих командный пункт и стартовый стол «Ангары».

По его словам, в конце года строительство «этого гигантского старта» будет завершено. «Укладываем коммуникации системы управления и начинаем испытания технологической инженерной части нового стартового комплекса космодрома, готовя его к пуску ракеты», — уточнил гендиректор.

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В апреле президент России Владимир Путин заявил, что космодром Восточный является грандиозным объектом и имеет хорошую перспективу развития.

В марте Рогозин сообщил, что формальный ввод в эксплуатацию первой очереди космодрома Восточный переносят из-за выявленных недостатков.

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