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Греф рассказал о времени возможностей для бизнеса

Герман Греф: сегодня время возможностей для бизнеса
ЦиклНовые возможности — новому миру

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сегодня для частного бизнеса настало беспрецедентное время возможностей. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на традиционном деловом завтраке Сбера «Российская экономика: как построить мост в будущее?», состоявшемся в рамках ПМЭФ-2022.

«Надо понимать, что бизнес рационален: если дешевле купить готовое решение, чем произвести самому, ну, конечно, будет покупаться готовое решение (…). При этом сейчас настало время [для бизнеса], начнем это производить. После того как продукты, скажем, цифровые, для нас закрылись, мы все, хотим или не хотим, будем создавать готовые продукты», — сказал Греф.

Он отметил, что есть сложности, но через эти сложности будут найдены готовые решения.

«Очень важно сохранить гибкость экономики, допуск к ней частным агентам и расширения поляны для конкуренции и для частных субъектов», — добавил глава Сбербанка.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня.

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Татьяна Романова
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